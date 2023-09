Il diritto condominiale preso sul serio: il contributo unificato per le impugnazioni delle delibere di Ettore Ditta

L’importo dipende dal valore dell’impugnazione stessa e può raggiungere cifre consistenti

È assai frequente la lamentela sull’elevato costo che deve essere pagato per avviare le cause civili (nella speranza che al termine della causa il giudice condanni la controparte alle spese di lite). Ma l’impugnazione delle delibere condominiali nella maggior parte dei casi si rivela ancora più onerosa di quanto in effetti dovrebbe essere.

Infatti il valore di una delibera è differente dal punto di vista del condominio, che delibera la spesa complessiva, rispetto a quello del condomino che ritiene la delibera viziata e di conseguenza la impugna, perché il suo interesse riguarda invece solo la sua quota di spesa.

La determinazione del valore di causa

Tuttavia la Suprema corte si sta mostrando costante nell’affermare che nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, diretta ad ottenere una sentenza di annullamento che comunque produce i suoi effetti nei confronti di tutti i condòmini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato e non sulla base del solo importo della quota di spesa dovuta dall’attore in base allo stato di ripartizione, proprio perché la pronuncia non opera unicamente nei confronti dell’istante e nei limiti della sua quota di debito (Cassazione sentenze numero 25721/2023 e 9068/2022 e ordinanza numero 19250/2021).

L’impossibilità di individuarlo

A ciò si aggiunga il caso in cui il condomino, impugnando una delibera, denunci una pluralità di vizi e quindi proponga contestualmente una pluralità di domande giudiziali, che hanno in comune l’oggetto della domanda costituita dalla declaratoria di nullità e/o dalla pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare, ma mantengono cause distinte. In questa situazione la causa risulta essere necessariamente di valore indeterminabile (Cassazione ordinanza numero 15434/2020).

Esistono però numerose altre decisioni, di poco precedenti, della stessa Cassazione che hanno risolto il problema nel modo opposto (fra le altre: Cassazione ordinanze numero 24748/2019 e 21227/2018 e sentenza numero 5014/2018). Questo principio produce un importante effetto anche riguardo alla determinazione del costo del contributo unificato dovuto per l’avvio del giudizio di impugnazione.

Il versamento del contributo unificato

A differenza del passato, in cui si applicavano bolli su ciascun atto in base al numero delle pagine di cui era composto, adesso al momento dell’iscrizione della causa a ruolo è necessario versare soltanto un unico importo forfetario (contributo unificato), il cui ammontare dipende dal valore della causa e che così può raggiungere anche un importo considerevole (in primo grado varia da un minimo di 43,00 ad un massimo di 1.686,00 euro; e in appello aumenta del 50%).

Quando è entrato in vigore il contributo unificato, tuttavia, era stato opportunamente previsto il valore fisso di 103,30 euro per tutti i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali, oltre che di locazione, comodato e occupazione senza titolo; ma questa disposizione è stata poi abrogata dalla legge numero 191/2009 e ora per le impugnazioni delle delibere condominiali l’importo del contributo unificato dipende dal valore dell’impugnazione stessa.

Il provvedimento del ministero

Così, se si deve fare sempre riferimento non al valore della quota di spese che compete al condomino che impugna una delibera, ma al valore complessivo della spesa, il contributo unificato dovuto risulta quasi sempre di importo elevato.Con provvedimento del 20 maggio 2023, anche il ministero della Giustizia ha confermato che nei procedimenti di impugnazione delle delibere condominiali, il valore del procedimento è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione.

Ma in questo modo si realizza un aggravio di costo ingiustificato perché non è rapportato (come dovrebbe invece essere) all’effettivo oggetto della domanda giudiziale, dal momento che l’obiettivo del condomino che impugna la delibera è di sanare una delibera viziata nella parte in cui gli procura un danno concreto – e in tal modo configura il suo specifico interesse ad agire, in mancanza del quale l’impugnazione comunque non può essere esercitata – mentre l’accoglimento dell’impugnazione produce i suoi effetti anche sugli altri condòmini solo indirettamente.

Conclusioni

Il diritto di ricorrere all’Autorità giudiziaria, però, è garantito dall’articolo 24 della Costituzione e, in un sistema giuridico come quello italiano che proprio per questo motivo prevede addirittura l’ammissione al gratuito patrocinio a favore dei meno abbienti, la reintroduzione del precedente importo fisso per tutte le impugnazioni di delibere, senza distinzioni basate sul valore valore, costituirebbe la soluzione più equa e ragionevole, per non vanificare il diritto di difesa con richieste di anticipazioni economiche eccessive ancora prima che l’Autorità giudiziaria abbia avuto modo di verificare la fondatezza o meno della domanda giudiziale.