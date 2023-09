Può configurarsi lesione del decoro anche in edifici privi di particolare pregio di Eugenia Parisi

Attenzione dunque agli interventi che incidono sull'armonia delle linee dello stabile

Un soggetto ha chiamato in giudizio il proprietario dell’immobile sottostante chiedendo che fosse disposta la rimessione in pristino di opere abusivamente realizzate. La Cassazione si è definitivamente pronunciata con ordinanza 17920/2023.

I primi due gradi del giudizio

L’attore era proprietario di un'unità immobiliare, composta da piano primo e sottotetto oltre alcune pertinenze, facente parte di un più ampio fabbricato, il cui piano seminterrato era di proprietà del convenuto; nel corso degli anni, costui aveva realizzato una serie di innovazioni sia nella porzione di proprietà esclusiva sia sulla parte comune. Il convenuto negava di aver apportato alcuna modifica all'immobile, in quanto le opere contestate erano già presenti al momento in cui egli lo aveva acquistato.

Viceversa era stato l'attore a realizzare opere abusive e, in particolare, ad innalzare il muro di confine tra le proprietà e a stravolgere sul piano architettonico la facciata attraverso la copertura con intonaco e il cambiamento degli infissi, opere di cui richiedeva, in via riconvenzionale, la riduzione in pristino. In primo grado, veniva accolta la domanda di riduzione in pristino proposta e rigettata la riconvenzionale poiché le modifiche erano state regolarmente autorizzate in via amministrativa; mentre in secondo grado, e poi nel terzo definitivo, veniva accolta la domanda riconvenzionale relativa alla lesione del decoro architettonico da parte dell’attore.

Il decoro architettonico inteso quale armonia

Il resistente si sarebbe limitato a dedurre lo stravolgimento strutturale e architettonico dell'edificio, con riferimento all'intonaco e agli infissi, e quindi anche in merito agli aspetti puramente estetici, il che avrebbe costituito questione diversa rispetto all'alterazione del decoro architettonico ai sensi dell'articolo 1120 Codice civile. Inoltre, il rifacimento dell'intonaco, a suo dire, aveva riguardato le sole pareti del fabbricato su cui insisteva la sua abitazione, con la costituzione di un rivestimento mediante apposito cappotto termico per il contenimento energetico della struttura, a fronte della maggioranza delle quote di proprietà dell'immobile possedute.

L’istante tuttavia adduceva che le facciate dei due piani dell'immobile oggetto di causa si sarebbero presentate sin dall'origine, sotto il profilo architettonico,assolutamente disomogenee, poiché il piano terra sarebbe stato rivestito da una muratura di pietrame mentre le facciate del primo piano e del sottotetto sarebbero state costituite da mattoni pieni.

Decoro quale armonia di linee e stile

L'esplicito riferimento allo stravolgimento architettonico delle facciate, con il pregiudizio arrecato all'aspetto estetico dell'edificio, costituisce in sé un chiaro indice del nocumento arrecato al decoro architettonico, inteso quale armonia ed unità di linee e di stile, rilevante anche per i fabbricati che non rivestano particolare pregio artistico ed estetico, suscettibile di compromissione o turbativa appariscente ed apprezzabile e tale da risolversi in un deprezzamento del bene.

L'alterazione architettonica delle linee decorative e del carattere estetico non necessariamente deve implicarne la radicale deturpazione, che rappresenta un un qualcosa in più rispetto alla semplice e rilevante menomazione o deterioramento (Cassazione ordinanza 18928/2020; sentenza 10350/2011; sentenza 1286/2010; sentenza 16098/2003; sentenza 1800/1965; sentenza 2134/1962). Pertanto, nessuna eccezione nuova era stata introdotta in sede di gravame, non potendo attribuirsi alcun significato innovativo alla terminologia adoperata (“stravolgimento architettonico” in primo grado, e “alterazione del decoro architettonico”, nel secondo).

L’esito

Non poteva, infine, essere sindacato in sede di legittimità il fatto che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, avesse attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, avendo il giudice d'appello attribuito un preminente rilievo alle planimetrie allegate alla consulenza tecnica d'ufficio, da cui è risultato che l'ampliamento della porta d'ingresso per cm. 70 era stato effettuato dal precedente proprietario.

A fronte di tali risultanze documentali, anche la possibilità di rilevazione della circostanza controversa dalle deposizioni rese dal teste implicava un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza della testimonianza assunta, che si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, come tale estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, confermando l’eliminazione delle opere che avevano stravolto l’andamento della facciata comune.