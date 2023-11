Il diritto condominiale preso sul serio: la forma per la richiesta all’amministratore di convocare l’assemblea di Ettore Ditta

Link utili Non è obbligatorio inviare la richiesta di convocazione assembleare al domicilio dell’amministratore

Non sono previste forme specifiche. Valida la richiesta trasmessa mediante posta raccomandata allo stabile condominiale quando sia fornito del servizio di portineria e di una sala riunioni

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Negli edifici in regime di condominio in cui non è stato nominato un amministratore, ciascun condomino può convocare l’assemblea annuale ordinaria destinata ad approvare le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del Codice civile oppure l’assemblea straordinaria. L’avviso di convocazione, che deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta...