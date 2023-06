Il diritto condominiale preso sul serio: il giorno e l’orario dell’assemblea di Ettore Ditta

La normativa non detta regole e pertanto l'amministratore è tenuto a rispettare il buon senso

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’avviso di convocazione all’assemblea, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione – mediante posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano – che deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione; e inoltre precisa che l’assemblea in seconda convocazione non...