Il diritto condominiale preso sul serio: quando il conduttore ha il diritto di impugnare una delibera di Ettore Ditta

Numerose pronunce gli riconoscono la possibilità in caso di decisioni su riscaldamento e condizionamento dell’aria

L’articolo 1137 del Codice civile dispone che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento. Se la delibera rientra nella categoria delle delibere annullabili, per impugnarla è previsto un termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o gli astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti...