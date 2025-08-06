Il diritto condominiale preso sul serio: nei regolamenti le regole per installare tende da sole
In edifici di particolare pregio storico o artistico è necessario richiedere all’autorità competente una specifica autorizzazione
L’articolo 1102 del Codice civile stabilisce che ciascun condomino può usare le parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il suo diritto. L’applicazione di questa prescrizione però in alcune situazioni presenta vari problemi, come avviene in particolare per l’installazione delle tende esterne da sole nelle portefinestre e nei balconi.
Attenzione nei centri storici
Va innanzitutto rammentato che nei casi, che non riguardano qualsiasi fabbricato, ma che si...