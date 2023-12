Il diritto condominiale preso sul serio: rimedi contro la delibera pregiudizievole per il conduttore

In generale chi utilizza un appartamento di proprietà altrui stipulando un contratto di locazione non possiede la legittimazione ad impugnare le delibere dell’assemblea condominiale (ad esclusione soltanto di quelle relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ai sensi dall’articolo 10, comma 1, della legge numero 392/1978).

Bisogna allora chiedersi se l’ordinamento non preveda alcun rimedio, a tutela del conduttore, per il caso in cui l...