Regolamento, mediazione non esperita e degrado del lastrico tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

In Diritto e pratica condominiale 13 novembre 2023, G. di Rosa, L’imputazione delle spese per i lavori di un’assemblea condominiale, ha commentato una sentenza del Tribunale di Ravenna a proposito della possibilità per l’assemblea di addossare ad un singolo condomino spese ritenute di natura personale o che comunque ritenga “giusto” porre a suo carico. Come di recente ribadito da Cassazione 15278/2023, non spetta all’assemblea accollare ad uno o ad alcuni dei condòmini una somma sulla base di un ...