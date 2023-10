Il diritto condominiale preso sul serio: il risarcimento del danno quando la delibera è nulla di Ettore Ditta

In questi casi la domanda può anche essere esercitata in maniera indipendente dall’impugnazione della delibera

Le delibere condominiali che sono contrarie alla legge o al regolamento ai sensi dell’articolo 1137 del Codice civile oppure sono del tutto nulle, perché mancano fin dall’inizio dei loro elementi costitutivi essenziali o hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico o hanno un contenuto illecito, vale a dire contrario a norme imperative o all’ordine pubblico o al buon costume (come è stato ribadito, da ultimo, dalla sentenza della Cassazione a Sezioni unite 9839/2021) possono essere impugnate dai condòmini che ritengono lesi i loro diritti.

La richiesta di risarcimento

Se l’illegittimità viene accertata, la delibera cessa di produrre qualsiasi efficacia. Ma cosa accade se, prima che venga annullata, la delibera ha già provocato un danno al condomino che la impugna? In questo caso è possibile esercitare l’azione per ottenere il risarcimento del danno; ed inoltre l’azione non è condizionata al preventivo esercizio dell’impugnazione della delibera.

Come è stato affermato da Cassazione sentenza 23076/2018, la delibera dell’assemblea di condominio, che privi un singolo partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell’edificio, rendendola inservibile all’uso e al godimento del condomino stesso, integra un fatto che può arrecare un danno a quest’ultimo; e, di conseguenza, il condomino che lamenta la nullità della delibera ha pure la facoltà di chiedere una pronuncia di condanna del condominio al risarcimento del danno, dal momento che si devono imputare alla collettività condominiale gli atti compiuti e l’attività svolta in suo nome insieme alle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli, mentre il singolo condomino danneggiato resta distinto dal gruppo ed in relazione al danno assume la posizione di terzo.

Le modalità

La sentenza ha inoltre precisato che, dal momento che la nullità della delibera dell’assemblea costituisce un fatto ostativo all’insorgere del potere-dovere dell’amministratore di eseguirla, il singolo partecipante può esercitare l’azione risarcitoria nei confronti del condominio mediante due modalità: come domanda subordinata alla domanda di impugnazione disciplinata dall’articolo 1137 oppure come domanda giudiziaria del tutto autonoma da una eventuale impugnazione, che può anche non essere esercitata.

L’esempio dell’installazione di un ascensore

Nella sua decisione, relativa all’istallazione di un impianto di ascensore, la Cassazione ha spiegato che, quando un condomino lamenta che la realizzazione, deliberata dall’assemblea, di un impianto nella corte interna dell’edificio condominiale gli impedisce di usare una rilevante porzione di quell’area comune e gli riduce pure la luce e l’aria fruibili dal suo appartamento, si configura una innovazione che viola il divieto previsto dall’articolo 1120, comma 2, del Codice civile, perché alla possibilità del godimento originario della cosa comune viene sostituito un godimento di contenuto diverso.

Di conseguenza la delibera che approva una innovazione vietata e lede i diritti individuali di un condomino su una parte comune dell’edificio, rendendola inservibile all’uso e al godimento del condomino stesso, costituisce comunque una delibera nulla, dato che il suo oggetto non rientra nella competenza dell’assemblea, e come tale non può essere applicata dall’amministratore. Con la conclusione quindi che, al contrario delle delibere annullabili, per le quali l’accertamento dell’invalidità può costituire una questione pregiudiziale rispetto al riconoscimento del diritto al risarcimento, nel caso delle delibere nulle la domanda di risarcimento dei danni può anche essere esercitata in maniera indipendente dall’impugnazione della delibera.