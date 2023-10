Nulla la delibera che vieta al condomino il distacco dall’impianto termico centralizzato di Fulvio Pironti

Se non si producono squilibri, il distacco è un diritto del condomino e neppure la clausola di un regolamento contrattuale può impedirlo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È nulla la delibera assembleare che vieti al condomino la rinuncia all’uso dell’impianto termico centralizzato qualora il distacco non arrechi notevoli squilibri al funzionamento né aggravi di spesa per i fruitori del servizio. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Aosta 279 pubblicata il 9 ottobre 2023.

Il caso

I coniugi di una unità immobiliare evocavano il condominio dinanzi al tribunale aostano chiedendo l’invalidazione della delibera e l’accertamento della legittimità del distacco dall’impianto. ll condominio si costituiva deducendo che il regolamento di condominio prescriveva l’obbligo di utilizzare il riscaldamento centralizzato.

Gli impugnanti avevano trasmesso all’amministratore perizia termotecnica attestante l’assenza di squilibri nel funzionamento dell’impianto termico e nessun aggravio di costi ai condòmini. Tuttavia, l’assemblea diniegava la legittimità del distacco. In una successiva adunanza, l’assemblea onerava l’amministratore (con quorum deliberativo superiore ai due terzi) di ripristinare il servizio termico accollando i relativi costi agli attori. Inoltre, una condomina segnalava che il distacco aveva sbilanciato la distribuzione termica e ridotto drasticamente la temperatura nel suo alloggio.

La decisione

Il tribunale ha qualificato nulla la delibera disponente il riallaccio degli impugnanti all’impianto centralizzato poiché lesiva del diritto indisponibile del condomino sancito dall’articolo 1118, comma 4, Codice civile.

Il percorso motivazionale del tribunale

La consulenza disposta dal decidente accertava che il distacco non aveva determinato alcun squilibrio nel funzionamento dell’impianto e tantomeno aggravi economici. Il rispetto dei cennati presupposti legittima il condomino a rinunziare all’uso dell’impianto centrale. Conseguentemente, da un lato, andrà esentato dal pagamento delle spese di esercizio, dall’altro, permarrà l’obbligo di concorrere alle spese straordinarie e conservative.

È chiaro che l’assenza degli squilibri nel funzionamento dell’impianto e degli aggravi di spesa deve essere provata dal condomino mediante preventiva comunicazione supportata da documentazione tecnica. Nel caso di specie, gli attori avevano offerto la prova di aver notiziato il condominio del proposito di distaccarsi. Avevano anche fornito la prova - tramite perizia termotecnica acclusa alla informativa di distacco trasmessa all’amministratore - che dal distacco non sarebbero derivati notevoli squilibri all’impianto, né tampoco aggravi di spesa agli altri condòmini.

Il condomino è esonerato da tali prove solo nel caso in cui l’assemblea autorizzi il distacco dall’impianto valutando le richiamate condizioni. Sicché, in presenza di squilibri o aggravi di spesa il distacco sarà considerato illegittimo e il condominio potrà imporne il ripristino.

Gli eventuali squilibri prodotti

L’articolo 1118, comma 4, Codice civile prevede che «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento…, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini». La norma non impedisce in maniera categorica il distacco. Tuttavia, l’esercizio del diritto non può danneggiare gli altri condòmini.

Il decidente osserva che le diciture «notevoli squilibri di funzionamento» e «aggravi di spesa» sono interposte dalla disgiunzione «o». Ciò significa che il lemma «notevoli» è accostato solo agli squilibri di funzionamento. Ne discende che un incremento minimo di spesa a carico della massa condominiale renderà illegittimo il distacco. Il deliberato che vieti al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato è nullo. Nemmeno il regolamento contrattuale di condominio - rileva il tribunale - potrebbe impedirne il distacco trattandosi di diritto indisponibile del condomino.

Pertanto, la delibera assembleare (che si riporti al divieto regolamentare imposto ai condòmini di non rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato) è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune nel caso in cui il distacco non determini alcun notevole squilibrio di funzionamento (Cassazione 9387/2020). Andrebbe soggiunto che il disposto regolamentare contenente l’incondizionato divieto di distacco confligge con gli assetti legislativi volti a perseguire interessi sovraordinati come l’utilizzo razionale delle risorse energetiche e il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale.