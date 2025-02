Il diritto condominiale preso sul serio: le spese per il cortile che copre locali di proprietà esclusiva

L’articolo 1117, numero 1, del Codice civile stabilisce che si presumono - in mancanza di un titolo contrario - di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, fra gli altri beni elencati, anche i cortili.

Riguardo al riparto delle spese per i cortili non è prevista alcuna disposizione specifica, a differenza di altri beni come, ad esempio, i lastrici solari, per i quali invece l’articolo 1126 prescrive che, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi...