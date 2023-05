Il diritto del titolare del diritto di abitazione è strettamente vincolato all'utilizzo dell'immobile per uso abitativo

La domanda

La domanda

A seguito di acquisto di un immobile all'asta sul quale grava un diritto reale di abitazione, la persona in possesso del titolo, non è più rintracciabile e non si sa dove sia. In assemblea stanno per essere deliberati i lavori di ristrutturazione dei balconi, terrazzi e delle pareti. Se il titolare del diritto di abitazione non è rintracciabile e non può essere avvisato di questi lavori, qualora si proseguisse con la ristrutturazione, si potrebbe configurare violazione di domicilio?