Il D.Lgs. 216/2024 e le modifiche alla mediazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 216/2024 sono state realizzate le preannunciate disposizioni integrative e correttive sulla mediazione civile e commerciale e sulla negoziazione assistita, come sono risultate a seguito della revisione eseguita col D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia del processo civile). Le nuove disposizioni sono in vigore dal 25 gennaio.