Il D.M. 150/2023 sugli organismi di mediazione ed enti di formazione (1)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto attuativo programmato si viene a completare la nuova disciplina sulla mediazione come risulta dopo le modifiche previste dalla Riforma Cartabia. Il D.M. 150 del 24 ottobre 2023 contiene infatti il regolamento sul registro degli organismi di mediazione, sull’elenco degli enti di formazione e sulle indennità riconosciute agli organismi; e comprende ancora il nuovo elenco degli organismi ADR per la gestione delle controversie nazionali e transfrontaliere col procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR previsto dal Codice del consumo.