Il finanziamento del Social Housing in un’ottica europea e la normativa italiana

Il finanziamento del Social Housing può avvenire sia tramite impegno pubblico che privato, con soluzioni varie a seconda del Paese.

Nei Paesi Bassi, a partire dal 1995, il settore del Social Housing è stato reso finanziariamente indipendente dallo Stato, con le housing associations che ottengono prestiti dal mercato dei capitali grazie alla loro solida struttura finanziaria. In passato, invece, i finanziamenti avvenivano principalmente tramite prestiti statali. In Francia, la maggior parte del credito per il Social Housing è ancora “off-market”, con un importante contributo derivante dalla mobilitazione dei risparmi istituzionali...