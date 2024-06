Il fondo extra per lavori se l’appartamento è ceduto

La domanda Nel mio condominio sono stati effettuati lavori straordinari, per cui è stato possibile fruire del bonus facciate 90 per cento. Tali lavori sono stati ultimati nel 2022 e si è proceduto alla cessione del credito con sconto in fattura. Il precedente proprietario del mio appartamento ha lasciato al fondo straordinario per i lavori - deliberati prima del rogito - la quota di competenza dell’appartamento. Ho letto di una sentenza della Corte di cassazione secondo la quale, dopo la vendita della casa, il fondo straordinario resta del condominio e, quindi, non va restituito al vecchio proprietario, salvo diversi accordi in sede di rogito. La detrazione fiscale del bonus spetta a me o al precedente proprietario, che ha lasciato la quota al fondo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 giugno 2024

Anche ai fini del bonus facciate (articolo 1, commi 219-224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, e articolo 1, comma 39, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda pure la guida al bonus facciate su www.agenziaentrate.it), come per tutti i bonus edilizi, nell’ipotesi di vendita del fabbricato oggetto di intervento, anche per lavori su ...