Il mancato espletamento della mediazione obbligatoria è eccepibile solo in primo grado

La vicenda prende le messe da un’azione negatoria di usucapione di una proprietà immobiliare divisa fra eredi ove, in secondo grado, era stata rigettata l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. L’ordinanza della Corte di cassazione 205/2024 ha confermato la non tempestività dell’eccezione nonché la sua infondatezza, in quanto dai verbali di causa e dagli atti emergeva che la procedura di mediazione si era svolta e si era conclusa senza conciliazione...

