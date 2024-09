Il mutamento d'uso tra semplificazioni effettive e potenziali criticità urbanistiche

La conversione in legge del D.L. 69/2024 ha comportato, tra le altre novità, una sostanziale modifica della disciplina del cambio di destinazione d'uso che, se per un verso, ha certamente introdotto importanti semplificazioni nella materia, per l'altro ha, con altrettanta certezza, limitato il potere legislativo delle regioni e regolamentare dei comuni, legittimando la previsione di determinazioni che potrebbero creare delle forti tensioni nella tenuta della disciplina urbanistica vigente a livello locale.