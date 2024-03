Il pari uso del bene comune in condominio guarda sempre all’uso effettivo

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus dull’ordinanza di Cassazione, sezione seconda, numero 980 del 10 gennaio 2024.

In sintesi

In tema di condominio, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condòmini è dato solo...