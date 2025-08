Il punto sulle agevolazioni fiscali della PPC I recentissimi pronunciamenti della Corte di cassazione in tema di agevolazioni fiscali sulla piccola proprietà contadina (PPC), come per esempio l’ordinanza n. 20000/2025 che ha rinverdito il principio di diritto enunciato sui benefici in ordine a un caso di affitto tra due società, ci offrono l’opportunità di fare un sostanziale punto sul trattamento tributario di favore previsto per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP persone fisiche o società).