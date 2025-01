Il punto sui bonus edilizio-energetici dopo la legge di Bilancio 2025

La legge di Bilancio 2025 è intervenuta con poche, ma incisive, novità sulle normative relative ai bonus edilizio energetici, per il "Superbonus" definendo nuovi requisiti per fruire dell'aliquota del 65% già prevista per l'anno 2025 e, per i principali "bonus ordinari", stabilendo nuovi termini di applicabilità e aliquote decrescenti nel tempo. Inoltre, ha rimodulato le condizioni per poter fruire delle detrazioni, in funzione dei livelli di reddito e della presenza di figli a carico, intervento che, a sua volta, incide anche sulla misura in cui ogni singolo contribuente potrà, in concreto, fruire delle detrazioni (tra esse, ma non solo, anche di quelle originate da bonus edilizio energetici) in seno alla dichiarazione dei redditi. L'articolo illustra tutti i contenuti della manovra per questa materia.