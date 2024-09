Il Punto: parziarietà dei debiti condominiali e compenso dell’amministratore tra i temi commentati

La settimana è iniziata con il prezioso intervento di G.A. Chiesi, «La natura “esclusivamente” parziaria delle obbligazioni (contrattuali) dei condòmini», in Condominio e immobili 23 settembre 2024. Di recente in argomento, se si vuole, anche A. Scarpa, «I condomini in regola con i pagamenti sono condebitori solidali verso il creditore per la quota dei morosi garantita ex lege», in Condominio e immobili 22 luglio 2024. Il tema è sempre quello dell’attuazione della garanzia per i crediti dei terzi...

