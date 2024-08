Il punto sul trasferimento di fabbricati in corso di lavorazione

In via preliminare, é opportuno ricordare che, nel più ampio novero delle categorie catastali “fittizie”, le categorie F3 e F4 riguardano, rispettivamente, le unità in corso di costruzione e quelle in corso di definizione.

L’Agenzia delle entrate (“AdE”) ha precisato che l’iscrizione in F4 può essere utilizzata per classificare le porzioni di un fabbricato già ultimato “non ancora definite funzionalmente o strutturalmente” e che si tratta, dunque, non di fabbricati “da completare”, bensì di fabbricati...