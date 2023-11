Il rischio della mancanza del certificato di prevenzione incendi di Giulio Benedetti

Ciò che conta è l’effettiva attività di manutenzione delle fonti di calore, di vigilanza e di previsione delle possibili fonti di innesco

È opinione comune, nel mondo condominiale, che il certificato di prevenzione incendi sia soltanto “un pezzo di carta costoso”, la cui presenza sia soltanto un adempimento formale privo di conseguenze pratiche. Invece il certificato è importante laddove rappresenti, nella realtà, l’esistenza di presidi idonei e strutture idonee a prevenire il rischio incendi negli edifici e la sua mancanza implica gravi responsabilità giuridiche per l’amministratore e i condòmini. Tuttavia, quello che maggiormente rileva, nella prevenzione degli incendi negli edifici, è l’effettiva attività di manutenzione delle fonti di calore, di vigilanza e di previsione delle possibili fonti di innesco.

La Corte di appello, pur riducendo la pena, confermava la condanna di un soggetto, per il reato di incendio colposo (articoli 41, 42 e 339 Codice penale) di un albergo, un soggetto che:

- utilizzava un camino posto nel soggiorno al primo piano con violazione del Dm 9 aprile 1994 (punto 8.2.1.) e del Dlgs 192/2005, il quale prescrive la centralizzazione degli impianti di riscaldamento e afferma che i caminetti sono assimilati agli impianti termici quando la potenza del focolare è maggiore o uguale a 5 KW;

- violava le norme antincendio per le attività alberghiere (decreto 14 luglio 2015) per il quale è consentita la presenza di stufe o di caminetti nelle aree comuni per le attività con un numero di posti letto tra i 25 e i 50 (l’albergo aveva licenza per 89 posti letto e al momento dell’incendio vi erano 67 ospiti);

- violava la norma tecnica UNI 10683, il Dpr 9 agosto 2012 e il regolamento comunale, in quanto non provvedeva alla manutenzione annuale del caminetto e favoriva l’accumulo di fuliggine la cui presenza cagionava l’innesco dell’incendio dentro la canna fumaria, per poi estendersi alla copertura dell’edificio.

La Cassazione (sentenza 30165/2023) rigettava il ricorso avverso la sentenza di condanna e stabiliva i seguenti principi di diritto:

- la Corte di appello giustamente individuava la penale responsabilità dell’imputato nella duplice condotta di avere utilizzato il camino nonostante il divieto del Dm 9 aprile 1194 e di non avere provveduto alla manutenzione della condotta di fumo e poneva in essere una condotta rilevante, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, Codice penale costituente causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’incendio. Tale motivazione appare del tutto adeguata e logica, proveniente dalla valutazione dell’istruttoria e non è sindacabile in sede di legittimità;

- il Dlgs 192/2005 vietava all’imputato l’utilizzo del caminetto, poiché era un impianto di produzione di calore fisso, non centralizzato, con potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare maggiore o uguale a 5 KW;

- l’imputato non versava in condizioni di errore scusabile, determinato dall’ignoranza delle norme tecniche cautelari, poiché detta ignoranza non escludeva la sua colpa, in quanto, nonostante esercitasse l’attività di albergatore e, pertanto, doveva adempiere un obbligo di diligenza più elevata, non adempiva al necessario obbligo di conoscenza dei precetti normativi regolanti il funzionamento dei camini;

- la responsabilità colposa dell’imputato è stata, soprattutto, individuata in una condotta realizzata prima dell’accensione del fuoco nel caminetto, che non si sarebbe dovuta verificare;

- all’imputato non devono essere concesse le attenuanti generiche (articolo 62 bis Codice penale), poiché, giustamente, la Corte di appello ha escluso la ricorrenza, nella condotta dell’imputato, di elementi di segno positivo. La corte di Cassazione (sentenza 11361/1992) ha affermato che la meritevolezza delle predette attenuanti necessita un’apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che mitigano il trattamento sanzionatorio.