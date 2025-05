Il Tar frena la Lombardia sull’agrivoltaico: non serve una società congiunta per installare impianti su terreni agricoli

Era attesa da mesi nel mondo dell’energia e dell’agricoltura integrata, ed è finalmente arrivata. Con l’ordinanza 1060/2025 del 14 aprile, il Tar Lombardia ha sospeso – limitatamente al cosiddetto “requisito soggettivo” – l’efficacia della Deliberazione della Giunta regionale lombarda XII/2783/2024 del luglio scorso, che definisce i criteri per l’installazione di impianti agrivoltaici in area agricola. Il Tribunale ha contestualmente annullato in via cautelare anche il provvedimento di archiviazione...

