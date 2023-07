Il visto di conformità richiesto per sismabonus in condominio

La domanda

Un contribuente, che compila il modello Redditi Pf, riceve dall’amministratore di condominio un documento indicante la spettanza del sismabonus 110% su lavori condominiali. Tale bonus non è stato ceduto e, pertanto, il contribuente lo porterà in detrazione nella propria dichiarazione. Non potendo utilizzare il precompilato, l’intermediario che invia la dichiarazione del contribuente dovrà apporre il visto di conformità (limitatamente alla detrazione sismabonus 110 per cento). A tal fine, per l’intermediario vistatore sarà sufficiente acquisire la dichiarazione dell’amministratore di condominio oppure dovrà effettuare tutti i controlli previsti dalla check list per gli interventi condominiali?