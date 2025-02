Immobile locato a soggetto sottoposto a misura restrittiva della libertà personale: conseguenze

Il quadro normativo

L'esecuzione per il rilascio dei beni immobili afferisce la fine di un rapporto locatizio sorto tra le parti e richiede, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, intervento dell'ufficiale giudiziario competente per la zona in cui l'immobile è ubicato, inteso quale longa manus del Giudice dell'Esecuzione. L'azione esecutiva inizia con la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 cod. proc. civ.: l'atto in questione ha lo scopo di avvertire la parte dell'esecutata del giorno e dell'ora ...