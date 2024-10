Immobili: bonus 50% solo per le prime case

Riportare il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa. L’ipotesi, alla quale ha fatto cenno ieri il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, rappresenta in realtà un passo indietro rispetto agli sconti fiscali attualmente disponibili per i cittadini. Un passo indietro, comunque, imposto dalla difficile congiuntura nella quale sta prendendo forma la prossima legge di Bilancio.

Al momento, in assenza di interventi correttivi delle norme in vigore, il bonus ristrutturazioni scenderà ...