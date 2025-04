Pedane, pergotende, recinzioni e ripostigli: quando serve il permesso?

La distinzione tra interventi edilizi liberi e opere soggette a permesso di costruire continua a generare contenziosi. Ecco cosa hanno deciso i Giudici.

In materia edilizia, la giurisprudenza ha spesso dovuto sopperire alle ambiguità normative, specie quando si tratta di distinguere tra interventi soggetti a titolo abilitativo e opere rientranti in edilizia libera.

Pergotende, pedane, ripostigli, armadi da esterno: sono manufatti che, per dimensioni contenute o apparente reversibilità, vengono frequentemente realizzati dai privati in assenza di un permesso di costruire. Ma non sempre ciò è legittimo.

Le pronunce dei Tar e del Consiglio di Stato mostrano...