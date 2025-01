Immobili: oltre 78mila unità all’asta nel 2024, pari a 215 al giorno

Sono 78.477 le unità immobiliari oggetto di asta in Italia nel 2024 con un decremento di circa il 12% rispetto all’anno precedente (quando si sono registrate 88.174 unità in asta), calo più consistente relativo alle esecuzioni civili immobiliari e aumento dei lotti in vendita nelle procedure concorsuali, soprattutto per l’avvio dell’attività liquidatoria nelle nuove procedure introdotte dal Codice della crisi di impresa. Queste variazioni sono sicuramente state influenzate anche dai recenti interventi...

