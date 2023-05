Impossibile richiedere al condominio il Cosap su griglie e intercapedini solo per alcuni anni di Annarita D’Ambrosio

Si tratta di un’entrata patrimoniale privatistica dovuta solo in ragione di una concessione, reale o presunta

Ultimamente più di una pronuncia della Cassazione ha riguardato somme richieste ai condomìni da Roma Capitale a titolo di Cosap riferito a griglie e intercapedini presenti sui marciapiedi antistanti l’edificio. Soffermandoci su una delle pronunce di legittimità, la 10430/23 depositata il 19 aprile, è interessante ripercorrere la vicenda, a beneficio di altri edifici che dovessero trovarsi in analoghe situazioni. In estrema sintesi, la Suprema corte conferma che il canone Cosap - in caso di griglie...