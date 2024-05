Impugnazione delibera infondata, sì al rimborso

Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, il condominio ha diritto di ottenere, in via riconvenzionale, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria se l’impugnazione viene rigettata in quanto infondata. Lo ha affermato il Tribunale di Milano con la sentenza 3809/2024.

Il caso

Due condòmine...