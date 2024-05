In aumento i depositi di domande di mediazione alla Camera arbitrale di Milano

Riguardano soprattuto liti condominiali, dove il tentativo è condizione di procedibilità, e sono in aumento dell’11% in un anno i depositi di nuove domande presso il servizio di conciliazione della Camera arbitrale di Milano (Cam). Nel 2023 sono state depositate 1016 domande (917 nel 2022), per un valore totale delle liti di 322 milioni di euro. Il valore medio delle controversie è di 317 mila euro, +10% rispetto al valore dell’anno precedente.

I dati del Cam in crescita

Nel 2023 Cam ha registrato un incremento del 34,4% dei...