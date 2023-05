Ininfluente la gravità dell’inadempimento dell’affittuario se nel contratto c’è la clausola risolutiva espressa di Selene Pascasi

Il ricorso alla valutazione del giudice pertanto non sortisce effetti

Non c'è spazio per l'apprezzamento del giudice se il locatore si avvale della clausola risolutiva espressa. Non servirà, quindi, neppure indagare sull'eventuale gravità dell'inadempimento del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo. Lo precisa il Tribunale di Roma con sentenza 3544 del 1° marzo 2023.

I fatti di causa

Apre la lite, la decisione della titolare di un immobile concesso in locazione ad uso non abitativo di intimare all'inquilino lo sfratto per morosità. Egli, lamenta, non solo non...