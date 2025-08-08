Open Day Revimm, esperti di revisione in condominio, il primo settembre
Il continuo aumento del contenzioso in materia condominiale richiede sempre di più l’intervento della figura del revisore condominiale, sia in ambito extragiudiziale che civile e penale.
La vivacità commerciale causata dall’ingresso sul mercato di grandi gruppi, anche esteri, che puntano alla gestione dei condomìni anche attraverso l’acquisizione dei piccoli studi, apre agli scenari della due diligence aziendale e al traguardo della certificazione dei rendiconti come valore aggiunto per la competitività.
Revimm nasce con l’obiettivo di operare da leader in Italia offrendo servizi di revisione, consulenza e analisi ad alto tasso di specializzazione, puntando all’espansione già nel 2026 su buona parte del territorio italiano.
Il primo settembre 2025 si terrà l’Open Day di presentazione a cui è possibile partecipare prenotandosi dal sito www.revimm.it