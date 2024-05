Investimenti, gli italiani continuano a scegliere gli immobili (e iniziano anche a premiare l’efficienza energetica)

Passa il tempo e cambia la gente, ma l’investimento sul mattone rimane sempre il più amato dagli italiani, anche nell’anno di grazia 2024. Si potrebbero sintetizzare con questo semplice slogan gli esiti dell’osservatorio immobiliare nazionale condotto da Fiaip – la Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali – arrivato quest’anno alla sua undicesima edizione. La ricerca, come da tradizione, contiene anche un focus particolare sul tema dell’efficienza energetica condotto in collaborazione con l’Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – e l’Istituto per la Competitività (I-Com).