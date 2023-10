L’amministratore condominiale non necessita della delibera assembleare per denunciare un reato di Giulio Benedetti

Nel caso in esame si trattava di acqua sottratta al condominio: dopo che è passata dal contatore condominiale è destinata all'uso comune ed è indisponibile ad un uso privato

Il Tribunale condannava due condòmini per il furto di acqua con violenza sulle cose commesso in danno del condominio. I condannati ricorrevano al giudice di legittimità, affermando che il reato sarebbe stato di appropriazione indebita, poiché l'acqua veniva sottratta nel tratto intercorrente tra il contatore unico condominiale e i contatori dei singoli condòmini, in tal modo i ricorrenti sostenevano di avere la disponibilità dell'acqua destinata alle cose comuni e il difetto di querela, previsto dal Dlgs 150/2022 per il delitto di furto aggravato.

L'allaccio abusivo

La Cassazione (sentenza 33813/2022) rigettava i ricorsi e affermava precisi principi di diritto. L'amministratore del condominio presentava una querela orale e denunciava il furto di acqua da parte dei ricorrenti che avevano compiuto un allaccio abusivo all'impianto idrico condominiale. L'amministratore aveva tenuto una condotta corretta, ai sensi dell'articolo 1130 Codice civile, perché compiva un atto conservativo relativo alle parti comuni dell'edificio. Invero l'amministratore agiva per tutelare l'interesse del condominio e non vedersi addebitato il consumo di acqua avvenuto abusivamente, poiché il consumo condominiale aumentava di quanto abusivamente prelevato dai ricorrenti in danno della compagine condominiale, in assenza di un contratto da parte degli imputati, in relazione al loro appartamento.

L'amministratore può agire in giudizio senza via libera assembleare

L'erogazione dell'acqua nel condominio è un servizio comune e l'amministratore deve conteggiare le relative spese, di cui deve rendere il conto al momento dell'approvazione del relativo documento da parte dell'assemblea condominiale. Pertanto, l'amministratore condominiale è legittimato a presentare la querela, anche in assenza di una delibera assembleare per l'articolo 1131, comma primo, Codice civile che afferma: «nei limiti delle attribuzioni dell'articolo 1130 Codice civile o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento del condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro terzi».

Quali azioni può compiere nello specifico

La Cassazione civile ha affermato che le attribuzioni proprie dell'amministratore gli consentono di agire in giudizio senza la delibera assembleare e ha sostenuto che l'amministratore, senza l'autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può:

-proporre opposizione a un decreto ingiuntivo;

-impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nelle sue attribuzioni, ai sensi dell'articolo 1130 Codice civile, quali quelle aventi oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti;

- impugnare la sentenza relativa all'esecuzione delle delibere assembleari;

-impugnare le sentenze relative all'erogazione dele spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o all'esercizio dei servizi condominiali (Cassazione 16260/2016 e 10865/2016).

La proposizione delle querela

La Suprema corte afferma che in sede penale la legittimazione a proporre querela è sempre stata riconosciuta al detentore del bene sottratto (Cassazione Sezioni unite40354/2013). Quindi, le attribuzioni dell'amministratore in relazione alla detenzione qualificata del bene comune, come l'acqua, e alla gestione economica ordinaria del condominio e delle risorse di cui deve rendere il conto, lo rendono detentore qualificato dell'acqua e del denaro speso per le esigenze condominiali. Ne consegue che l'amministratore è una persona offesa legittimata alla proposizione della querela, poiché la forza richiesta dall'articolo 337, comma terzo, Codice procedura penale risiede nell'articolo 1131 Codice civile. Nel presentare la querela è sufficiente che l'amministratore del condominio si qualifichi come tale, in quanto ciò implica il riferimento ai poteri conferitigli dalla legge ai sensi dell'articolo 1131 Codice civile.

I precedenti

La Cassazione richiama l'insegnamento (Cassazione 57749/2017; n. 17773/2022; n. 115/2021) per cui integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del condòmino che, mediante l'allaccio abusivo a valle del contatore condominiale si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune. Da tali premesse il giudice di legittimità elabora il principio di diritto che integra il reato di furto la sottrazione di acqua condominiale, che avvenga con la rimozione dei sigilli e a mezzo di un tubo, per servire l'appartamento degli imputati, senza un contratto con l'ente erogatore dell'acqua.

L'acqua è stata prelevata dopo il contatore condominiale ma, pur non destinata all'uso privato, viene deviata verso lo stesso; dunque, il condominio non ne può disporre materialmente prima dell'abusiva destinazione. In definitiva l'acqua sottratta al condominio, dopo che è passata dal contatore condominiale, è destinata all'uso comune ed è indisponibile ad un uso privato del condomino che non ne acquisisce l'autonomo possesso e che solo attraverso una condotta di sottrazione (furto) la distrae a suo esclusivo vantaggio.