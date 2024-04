L’amministratore dimissionario conserva il potere di convocare l’assemblea per disporre lavori urgenti

In materia condominiale, la regola per la quale l’amministratore che, per qualsiasi motivo, sia cessato dalla carica, continua nell’esercizio delle proprie funzioni finché non intervenga la designazione di un nuovo mandatario, si basa sull’interesse del condominio a garantire (ai singoli comproprietari che lo compongono) la continuità nell’amministrazione dello stabile e presuppone la persistenza di detto interesse sino a quando non venga manifestata un’ espressa volontà contraria, da parte della...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi