Regime di prorogatio imperii: i poteri restano gli stessi

La domanda Cosa significa che l’amministratore opera in regime di prorogatio imperii?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 dicembre 2023

L’amministratore di condominio uscente, quale che sia il motivo della cessazione del mandato, rimane in carica fino alla nomina del suo successore operando in regime di prorogatio imperii. In tale regime, il professionista, seppure in via provvisoria, continua a svolgere l’incarico conservando ed esercitando i suoi poteri. L’assemblea ha la possibilità di evitare...