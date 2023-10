L’amministratore non può agire per danni alle proprietà esclusive se quelli condominiali sono residuali di Ivana Consolo e Giovanni Iaria

Se i vizi riguardano per la quasi totalità i singoli appartamenti e non impattano sulle parti comuni si tratta di una competenza che spetta solo ai proprietari

L’amministratore del condominio non può agire giudizialmente nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori di manutenzione della facciata condominiale per chiedere il risarcimento dei danni subiti dai singoli condòmini negli appartamenti di proprietà esclusiva se i danni di natura condominiale sono residuali. Lo ha precisato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza 3491/2023.

I fatti di causa

La vicenda trae origine dal giudizio promosso da un condominio nei confronti della ditta che aveva eseguito i lavori di manutenzione delle facciate esterne del fabbricato condominiale. L’oggetto riguardava la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle parti comuni e dai singoli condòmini negli appartamenti di proprietà esclusiva, derivanti dai vizi rilevati in un primo momento con una perizia di parte e successivamente accertati all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo.

La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva del condominio per i danni relativi alle proprietà esclusive dei singoli condòmini. Nel merito contestava la domanda attorea, deducendo la nullità dell’accertamento tecnico preventivo per non aver tenuto conto delle osservazioni dei tecnici di parte e per non aver identificato correttamente la sua presunta responsabilità.

La responsabilità dell’appaltatore

Appare utile un piccolo preambolo che consenta di individuare il quadro normativo entro cui ci si sta muovendo. Ebbene, l’articolo 1130 numero 4 del Codice civile, prevede il potere-dovere dell’amministratore di condominio di compiere atti conservativi a tutela delle parti comuni dell’edificio. La norma in parola, risulta essere stata progressivamente ampliata fino ad arrivare ad affermare la legittimazione dell’amministratore di condominio a promuovere anche l’azione di cui all’articolo 1669 del Codice civile, che riguarda la responsabilità dell’appaltatore. Cosa prevede la norma appena citata?

Nel caso di opere su edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento dell’opera, essa rovina in tutto o in parte, presenta evidente pericolo di rovina, o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente, e l’azione del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. Tra i difetti che configurano la responsabilità del costruttore, rientrano anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità dell’edificio, possano essere comunque qualificati gravi in presenza di difetti delle opere di ristrutturazione edilizia, potendo esse pregiudicare nel tempo la funzionalità ed il godimento dell’immobile.

Il verdetto del giudice

Dopo aver evidenziato che, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, i danni denunciati riguardavano nella quasi totalità le parti di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, mentre il danno del condominio era del tutto residuale, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di quest’ultimo, condannando la società convenuta al risarcimento dei soli danni alle parti comuni e dichiarando per il resto il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore.

Nel caso di specie, ha concluso, non si è in presenza di un danno indiretto della proprietà privata ma di diritto di credito risarcitorio, ben distinto e individuabile, relativo ai danni subiti dai singoli condòmini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva, trattandosi di diritti di credito distinti e individuabili, la cui tutela chiaramente eccedente le suddette finalità conservative compete esclusivamente ai rispettivi interessati.