L'amministratore uscente è tenuto al pagamento del disavanzo di cassa di G. Sgrò – Centro studi Aiac

Avendolo la società che amministrava l’immobile riconosciuto ma non versato, il condominio non ha dovuto fornire la prova del suo diritto di credito

Con la sentenza 931/2023, il Tribunale di Monza, pronunciandosi in materia condominiale, ha chiarito che l'amministratore, al termine del proprio mandato, deve tenere il conto della sua gestione e saldare il debito di cui è causa.

Il caso

Il condominio Alfa adiva il Tribunale per far condannare la società Beta, ex amministratrice dello stabile, al pagamento del disavanzo di cassa, causato dalla mala gestione tecnico-contabile dell'edificio, che era emerso dal rendiconto.La società Beta, nonostante avesse ...