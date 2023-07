L’amministratore verifica la salubrità dell’acqua

La domanda

Il Dlgs 18/2023 prevede la valutazione e la gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni. Ho detto al nostro amministratore di condominio che, a mio parere, tale norma trova applicazione anche in ambito condominiale, in quanto nel nostro edificio, composto da circa 80 unità, la distribuzione dell’acqua potabile passa attraverso un unico contatore. L’amministratore ha risposto sostenendo che la norma non vale per la gestione del condominio. Vorrei sapere se la sua affermazione è corretta.