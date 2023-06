L’arbitrato come strumento per risolvere i conflitti condominiali: primo corso a Varese, aperte le iscrizioni

Ad organizzarlo Camera condominiale Varese a Atp, appuntamento al via dai primi di ottobre

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









Nella cornice delle Ville Ponti di Varese, il 9 giugno 2023, è stata presentata l’intesa tra Camera condominiale Varese e Atp (acronimo che sta per Associazione tutela e protezione) per riunire amministratori di condominio e professionisti del settore e valorizzare il potere dell’arbitrato come forma di giustizia alternativa a quella statale. Un patto per mutuare le gesta di realtà territoriali vicine a quella lombarda, come quella svizzera ,e lanciare per la prima volta nel territorio un corso per diventare arbitri settoriali, con partenza per i primi di ottobre.

«Siamo contenti di accettare questa sfida e inviteremo tutti gli esperti in materia del condominio a dire la propria» ha commentato Andrea Leta, direttore generale di Camera condominiale Varese, orgoglioso dell’ulteriore passo in avanti compiuto dall’associazione, il quale ha anche precisato che sono state avviate le iscrizioni per i professionisti interessati tramite la sua associazione a partire da lunedì 12 giugno prossimo venturo.

«Sono lieto di aver partecipato a questo evento che va a sancire un accordo importante, ovvero mettere a disposizione la camera arbitrale Atp: crediamo nell’importanza dell’arbitrato e dei vantaggi che può portare al mondo della giustizia a 360 gradi, visto che questa opportunità è stata promossa come forma di giustizia alternativa. Siamo convinti che la partnership con Camera condominiale Varese possa portare importanti frutti perché si tratta di un vero e proprio passo in avanti verso una giustizia migliore» è stato, invece, il pensiero di Carlo Pikler, copresidente di Atp.

Rosario Dolce, l’altro copresidente, ha aggiunto: «Insieme a Camera condominiale Varese abbiamo organizzato questo evento con l’obiettivo di valorizzare l’opportunità di utilizzare l’arbitrato anche durante le liti condominiali, tra amministratore e condòmini o tra i condòmini stessi. L’arbitrato ha, infatti, la caratteristica di demandare a un terzo, l’arbitro appunto, la risoluzione del conflitto. In questo modo si abbassano i costi di un procedimento giudiziario visti i tempi per il conseguimento di un lodo e si ottiene, comunque, un risultato efficace».

«L’accordo tra Camera condominiale Varese e Atp - ha concluso Gianluca Carullo, responsabile scientifico di CcVa - è fondamentale perché permette di allargare le opportunità dei nostri associati. A ottobre partirà il corso di formazione per arbitri, così da creare nuovi professionisti».L'evento ha avuto risalto istituzionale visto la portata degli interessi in gioco. Ha portato in presenza i saluti del Comune il sindaco di Varese, Davide Galimberti.