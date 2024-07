L’assemblea non convocata può portare alla revoca

La domanda Un amministratore di condominio non ha mai convocato l’assemblea per approvare il rendiconto annuale della gestione relativo al suo primo anno di incarico, e nessun condomino lo ha mai invitato a convocarla. Terminata l’annualità, questo soggetto è passibile di revoca, ex articolo 1129, dodicesimo comma, n. 1, del Codice civile, oppure l’incarico va comunque considerato rinnovato “in automatico” per il secondo anno? E i condòmini inerti sono passibili di conseguenze? Inoltre, l’assemblea è legittimata ad approvare in una sola adunanza rendiconto e preventivo relativi a due annualità? E se il rendiconto dell’annualità per cui l’assemblea non si è svolta fosse bocciato?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 luglio 2024

L’articolo 1130 del Codice civile, al n. 10, stabilisce l’obbligo per l’amministratore di «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». L’obbligo è sanzionato in quanto, come sancito dall’articolo 1129, dodicesimo comma, n. 1, del Codice civile, costituiscono una grave ...