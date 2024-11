L’impermeabilizzazione dei box sotto il giardino

La domanda In un condominio si devono impermeabilizzare i box interrati, posti al di sotto del giardino condominiale, in un corpo di fabbrica distaccato dall’edificio che ospita gli appartamenti. Dovendo rifare ex novo l’impermeabilizzazione, cosa che comporta la rimozione della terra, ci si chiede quale riparto adottare per la spesa che andremo a sostenere. Concorrono, in ragione dei propri millesimi, i soli condòmini proprietari dei box oppure sono coinvolti anche i proprietari degli appartamenti? Il regolamento contrattuale nulla dice a tale proposito. Inoltre, come vanno ripartite le spese di ripristino della struttura ammalorata sottostante il giardino?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 28 ottobre 2024

Secondo la giurisprudenza, le spese per il ripristino dell’impermeabilizzazione dei box interrati devono essere ripartite - in assenza di una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale - secondo il criterio previsto all’articolo 1125 del Codice civile, per cui «le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e ...