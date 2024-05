L’installazione del sistema di foto-riconoscimento auto

La domanda In un edificio di nuova costruzione, nel cui garage si sono già verificati furti, durante un’assemblea partecipata da circa 100 proprietari si è discussa la proposta di installare un sistema di apertura dei cancelli elettrici basato sul foto-riconoscimento delle targhe auto. La discussione è stata bloccata da un singolo condomino, che l’ha contestata per due motivi:

- la necessità, per lavoro, di accedere al suo box con auto spesso diverse, per cui la comunicazione molto frequente all’amministratore delle targhe da abilitare avrebbe rappresentato un onere vessatorio e una indebita limitazione del suo pieno diritto di godimento del box;

- al momento dell’acquisto del box, non era presente il sistema di foto-riconoscimento targhe, né se ne faceva cenno nel capitolato o nel regolamento. Il diritto rivendicato dal condomino, per i citati motivi, è meritevole di tutela giuridica a scapito dell’interesse generale a una migliore prevenzione dal compimento di atti illeciti e danneggiamenti delle proprietà private e condominiali? L’installazione del sistema descritto costituisce innovazione? Con quale maggioranza dovrebbe essere approvata?

L’Esperto Risponde da Il Il Sole 24 ore di lunedì 29 aprile 2024

L’installazione del sistema di foto-riconoscimento delle targhe non costituisce una innovazione in senso stretto, ma un uso migliorativo della cosa comune, da ritenere legittimo, a norma dell’articolo 1102 e dell’articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile. Secondo la giurisprudenza, infatti, per “innovazione” in senso tecnico giuridico deve intendersi non ...