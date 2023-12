L’obbligo di riserva dell’area di parcheggio può non riguardare tutti i condòmini

Riguarda il diritto di parcheggio l’ordinanza di Cassazione 33122/2023 depositata il 29 novembre scorso. Nello specifico alcuni condòmini avevano rivendicato il carattere esclusivo delle aree di parcheggio sottostanti un edificio ultimato nel 1971, vigente la disciplina introdotta dall’articolo 18, legge 765 del 1967, quella che prevede una zona da adibire a parcheggio nel vano cantinato. Tale area non era mai stata indicata in alcun atto come parte comune dell’edificio, né tale risultava dal regolamento...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi