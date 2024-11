L’Uppi sul blocco degli sfratti per il Giubileo:«non si giustificano misure che danneggiano i piccoli proprietari»

L’Unione piccoli proprietari immobiliari esprime in una nota profonda preoccupazione per la proposta di bloccare gli sfratti durante il Giubileo 2025. «Sebbene l’evento rappresenti un’opportunità unica per Roma, le misure proposte rischiano di compromettere il mercato immobiliare, colpendo soprattutto i piccoli proprietari, che svolgono un ruolo essenziale nell’offerta abitativa cittadina» precisano il presidente nazionale Fabio Pucci e il segretario generale Jean-Claude Mochet.

