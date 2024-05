La Cassazione rivisita il trattamento fiscale delle donazioni modali

Nella recente ordinanza numero 8875, la Cassazione ha pronunciato un verdetto di grande rilevanza riguardante il trattamento fiscale delle donazioni gravate da oneri, proseguendo in un dibattito giuridico che ha già toccato punti nodali in precedenti decisioni, come evidenziato nel caso Cassazione 6077/2023. Questo approfondimento giurisprudenziale si inserisce in un contesto di crescente complessità interpretativa e applicativa in materia di donazioni e fiscalità.

La vicenda processuale

Nel dettaglio del caso attuale, ...