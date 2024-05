Un nuovo stop per cessione del credito e sconto in fattura

Sono tre i fronti principali sui quali interviene il “Decreto Agevolazioni Fiscali” relativamente ai bonus edilizi: un’altra e decisiva stretta sulle opzioni di cessione dei crediti e sconto in fattura, comprese quelle per le spese relative al Bonus Barriere del 75%, lo stop alla possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, infine, l’introduzione di un nuovo obbligo comunicativo degli interventi Superbonus con sanzioni e conseguenze pesantissime per l’inadempimento.

Il Governo è ormai all’inseguimento di un meccanismo - quello della cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura - che sembra divenuto incontrollabile, non soltanto per la mole spaventosa di crediti d’imposta che ha generato e che sono ora in circolazione, ma anche per le relative frodi e i costi per lo Stato, nel cui bilancio pare stia per aprirsi una voragine difficilmente richiudibile.

Al fine di arginare ulteriormente tutto ciò, dopo i provvedimenti restrittivi già adottati l’anno...